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أميركا تلاحق الصين في البرازيل.. نفوذها يزداد

المصدر: دبي - العربية.نت
الصين وأميركا
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قال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت البرازيل بمخاوفها بشأن تحركات الصين لتوسيع نفوذها في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

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والصين هي بالفعل أكبر شريك تجاري للبرازيل. وردد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض تعليقات لايتهايزر، التي أدلى بها في منتدى استضافته غرفة التجارة الأميركية، قائلا إن واشنطن حثت الحكومة البرازيلية على ضمان "أننا نراقب الصين بعناية"، فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس وتكنولوجيات متطورة أخرى.

وأضاف كودلو أن الولايات المتحدة تأمل بأن تبقي البرازيل على "عين حذرة وناقدة بشأن الاستثمار الصيني".

كلمات دالّة

#الجيل_الخامس, #البرازيل, #الصين, #أميركا
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