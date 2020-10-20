انفراجة.. حلحلة لإقرار قانون المساعدات للأميركيين قبل 3 نوفمبر

قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين "واصلا تضييق خلافاتهما" أثناء محادثة هاتفية استمرت 53 دقيقة الاثنين حول حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكتب المتحدث درو هاميل على تويتر أن بيلوسي تأمل أنه بنهاية الثلاثاء سيكون هناك "وضوح" بشأن ما إذا كان بالإمكان إقرار مشروع قانون لحزمة تحفيزية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

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وقال هاميل إن بيلوسي ومنوتشين سيتحادثان مجددا غدا الثلاثاء وإن مساعديهما سيواصلان العمل بشأن هذا الأمر "على مدار الساعة".



وكانت بيلوسي قالت يوم الأحد إن الخلافات باقية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول حزمة مساعدات واسعة النطاق لكنها متفائلة بأن تشريعا قد يجري تمريره قبل يوم الانتخابات.



وقالت بيلوسي، وهي من الحزب الديمقراطي، إنها تريد مشروع قانون قبل الانتخابات الرئاسية بين الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنها أضافت أنه لكي يحدث ذلك سيتعين الوصول إلى اتفاق بحلول نهاية الثلاثاء.



واقترح البيت الأبيض حزمة تحفيزية بقيمة 1.8 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لكن بيلوسي تمسكت بمطلبها لحزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار.



ويحجم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن إقرار مشروع قانون عملاق آخر للمساعدات. وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مقترح بقيمة 500 مليار دولار يستهدف مجالات محددة تحتاج المساعدة.