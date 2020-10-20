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إسرائيل والإمارات تتفقان على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر

المصدر: دبي - العربية.نت
جانب من توقيع الاتفاقيات
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يُستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخول الدولة العبرية.

وقال نتنياهو بعد استقباله أول وفد إماراتي رسمي وصل للتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين "نحن نعفي مواطنينا من تأشيرات السفر". ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على توقيع البلدين اتفاقية لتطبيع العلاقات برعاية أميركية.

ووقع وفد الإمارات وإسرائيل اتفاقاً للإعفاء من التأشيرات، إضافة إلى 3 اتفاقيات ثنائية أخرى.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية الإماراتي إننا ملتزمون بحرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال.

"نحن من الدول الرائدة من حيث أداء الاقتصاد، والاتفاقيات مع إسرائيل متعددة الفائدة والأوجه".

كلمات دالّة

#الإمارات, #اتفاق السلام, #إسرائيل, #اقتصاد الإمارات
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