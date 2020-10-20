تفاصيل 4 اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين الإمارات وإسرائيل

وقع وفد إماراتي في إسرائيل، الثلاثاء، مجموعة من الاتفاقيات تشمل الطيران والتأشيرات، وذلك في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات الشهر الماضي.

ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار الاتفاق.

وقد تم توقيع اتفاقيات في مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا.

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كما وقع ممثلو الحكومتين اتفاقاً يسمح بـ28 رحلة تجارية أسبوعيا بين الدولتين.

وقال آدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات المتحدة ستؤسس صندوقا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

صندوق بـ3 مليارات دولار

وأضاف بوهلر أن الصندوق يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وفي حديثه خلال مناسبة وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل، توقع بوهلر توفير تمويل للتمكن من تحديث نقاط التفتيش التي تديرها إسرائيل للفلسطينيين.

وفي سياق متصل قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي اليوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط.

نقل النفط لأوروبا عبر إيلات

وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها وقعت مذكرة تفاهم مع ميد-ريد لاند بريدج، وهي شركة مملوكة لإسرائيليين وإماراتيين، في أبوظبي يوم الاثنين خلال مراسم زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.

ولم تفصح الشركة عن التفاصيل المالية.

كان مصدر مطلع على الصفقة قال إن الاتفاق النهائي قد يكون بقيمة 700 إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات وإن الإمدادات قد تبدأ في مطلع 2021.

هذه الاتفاقيات تم توقيعها خلال زيارة الوفد الإماراتي إلى إسرائيل، حيث رافق الوفد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين الذي حضر عشاء عمل مع مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين في أبوظبي الإثنين.

فرص تعاون كبيرة

وكتبت مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية هند مانع العتيبة في تغريدة على تويتر قبيل انطلاق الرحلة "هذا الصباح تتحضر الإمارات لإرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل".

وأوضحت أنّ الوفد يترأسه وزير الدولة لشؤون المالية حميد عبيد الطاير ووزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري.

وكانت إسرائيل وقّعت في 15 أيلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحضوره اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات، وهو الأول مع دولة خليجية والثالث عربيا بعد الأردن عام 1994 ومصر سنة 1979.

كما وقّعت مع البحرين في المنامة الأحد اتفاقا مماثلا لإقامة علاقات.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين التقى في وقت سابق مع مسؤولين إماراتيين وبحث "فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

مرحلة جديدة

وأضافت الوكالة "كما تم التطرق إلى أهمية الاتفاق في فتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة".

والاثنين، صادق مجلس الوزراء الإماراتي على معاهدة السلام مع إسرائيل، كما صادقت الحكومة البحرينية على ذلك. وكان البرلمان الإسرائيلي صادق على اتفاق السلام مع الإمارات الأسبوع الماضي.

وكانت هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الاثنين أول طائرة ركاب إماراتية بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية وعلى متنها أفراد الطاقم فقط.

وأقلّت الطائرة متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة في رحلة إلى الإمارات تستمر ليومين، ومن تنظيم مجموعة "مامان" للخدمات اللوجستية.

وكتبت شركة "الاتحاد للطيران" في حسابها في تويتر عبارة "فجر مرحلة جديدة" مرفقة بتسجيل مصور لوصول الطائرة الى مطار بن غوريون الاثنين.

وحول رحلة الثلاثاء، غرّدت الشركة "اليوم نصنع التاريخ. أصبحت الاتحاد للطيران أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل. وهذه فقط البداية".