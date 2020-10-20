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الديمقراطيون والجمهوريون يضيقون الخلافات حول حزمة التحفيز

المصدر: دبي - العربية.نت
أحد المصانع الأميركية التي تعتمد على حزمة المساعدات لدفع الرواتب
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دخلت المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول خطة التحفيز مرحلة حاسمة بعد مكالمة هاتفية بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين استمرت قرابة الساعة أمس.

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وقال المتحدث باسم بيلوسي إن مكالمة أخرى ستجرى اليوم، وسيتضح بعدها ما إذا كان ممكنا إقرار مشروع قانون حزمة التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الثالث من نوفمبر.

يذكر أن البيت الأبيض اقترح حزمة تحفيزية بـ 1.8 تريليون دولار لكن الديمقراطيين يتمسكون برفع الرقم إلى 2.2 تريليون دولار.

كلمات دالّة

#أمريكا, #حزمة_تحفيز
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