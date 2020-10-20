بريطانيا: لا تغيير في موقفنا من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنه لم يحدث تغيير في موقفها من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية للتجارة في أعقاب محادثة هاتفية بين كبير مفاوضيها ديفيد فروست والمفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه.

موضوع يهمك قالت بريطانيا، الاثنين، إنه لا يوجد حتى الآن أساس لاستئناف محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب محادثة هاتفية... بريطانيا: لا أساس حتى الآن لاستئناف المحادثات مع "الأوروبي" اقتصاد

وأمس، قالت بريطانيا إنه لن يكون هناك أساس لمزيد من المفاوضات بين الجانبين ما لم يغير الاتحاد الأوروبي بشكل جوهري نهجه.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "اللورد فروست وميشيل بارنييه أجريا مناقشة بناءة... الوضع ما زال كما كان بالأمس، وهما سيظلان على اتصال".