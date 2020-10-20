تأسيس صندوق إسرائيلي إماراتي مشترك بـ3 مليارات دولار

أعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل عن إنشاء الصندوق الإبراهيمي، الذي يفي بالالتزام الذي تم التعهد به خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وستقوم دولة الإمارات والمؤسسة الأميركية الدولية لتمويل التنمية وإسرائيل من خلال هذا الصندوق، بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار في إطار مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.

وتعتبر هذه المبادرة جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يسلط الضوء على فوائد السلام من خلال تحسين حياة شعوب المنطقة، وتجسيدا لروح الصداقة والتعاون الجديدة بين الدول الثلاث، فضلا عن الإرادة المشتركة للنهوض بالمنطقة.

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وستفتح هذه الدول مكتبا للتنمية مقره في إسرائيل لتحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الإنمائي المهم والبدء بتنفيذها، بما في ذلك المشاريع التي تحفز النمو الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة، وتخلق فرص عمل عالية القيمة وذات جودة عالية.. وسيمكن الصندوق أعضاءه من إطلاق استثمارات تركز على شعوب المنطقة، مما يوفر الفرصة والأمل للمنطقة وشبابها من خلال تمكينهم من بناء مستقبل يخدمهم ويخدم مجتمعاتهم.

وتعتقد دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل أن هذه المبادرة سترسي الأسس لتعاون إقليمي أقوى يقوم على التنوع والتبادل والإنسانية المشتركة.

وسوف يعزز الصندوق الإبراهيمي التجارة الإقليمية، وسيمكّن مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، ويزيد من أمن الطاقة من خلال توفير إمكانية الحصول على الكهرباء بشكل موثوق وميسر، ويهدف الصندوق أيضا إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وتسهيل الوصول الموثوق والفعال للمياه النظيفة في المنطقة.

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، إن الصندوق يعكس رغبة الدول الثلاث في وضع رفاهية الناس في المقام الأول، بغض النظر عن عقيدتهم أو هويتهم.

وأضاف أن دولة الإمارات واثقة من أن هذه المبادرة يمكن أن تكون مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للمنطقة، تحسن من حياة من هم في أمس الحاجة إلى الدعم.

من جهته قال آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية: سيعالج الصندوق الإبراهيمي التحديات التي تواجه المنطقة وسيزيد من الفرص الاقتصادية للجميع.. ونحن متحمسون للارتقاء بهذه الشراكة التاريخية إلى مستوى أعلى في إطار تعزيز الرخاء المشترك.

وصرح رونين بيريتز، المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن الصندوق الإبراهيمي الذي نطلقه اليوم سيكون أداة أساسية في تحقيق رؤية قادتنا لتعزيز التعاون الإقليمي، وسيدعم براعة رواد الأعمال لدينا، وسوف ينتج قائمة الأدوات المالية اللازمة، وسيوفر التسهيلات من حكوماتنا ..مشيرا إلى أن الجمع بين الأعمال والتمويل والدعم الحكومي أمر أساسي في إنشاء المشاريع على أرض الواقع.