الديون دون الدرجة الاستثمارية تصل إلى 5.3 تريليون دولار

أفادت مجموعة BlackRock أن عمليات إعادة الهيكلة الحالية قد تتجاوز تلك التي كانت سائدة في 2008 بعد أزمة الائتمان العالمية، بسبب نسبة أعلى من الديون دون الدرجة الاستثمارية في الوقت الراهن.

وأوضحت أن حجم الديون المصنفة دون الدرجة الاستثمارية تضاعفت بما في ذلك القروض والائتمان الخاص، إلى 5.3 تريليون دولار منذ عام 2007.

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يأتي ذلك بعد توجه الشركات للاقتراض وسط تراجع تكلفة الاقتراض، إلا أن أزمة كورونا أدت إلى تسجيل أسوأ ربع ثالث على الإطلاق من حيث حالات إفلاس الشركات الأميركية وسط تفشي جائحة كورونا.

في هذا السياق، أشارت BlackRock إلى أن العديد من الشركات قد تضطر للجوء إلى الائتمان الخاص لإعادة الهيكلة وهو ما قد يوفر تنوعًا محتملاً في العوائد للمستثمرين. وأضافت أنه منذ عام 2007، نما الائتمان الخاص بسرعة، حيث توسع إلى 850 مليار دولار.