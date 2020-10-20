محمود محيي الدين مديراً تنفيذياً لصندوق النقد الدولي

تم انتخاب المرشح المصري الدكتور محمود محيي الدين بالإجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر و مجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالإضافة إلى المالديف.

ومن جانبه وجه محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم هذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري.

وبموجب هذا المنصب سيكون محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

موضوع يهمك قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن عام 2020 كان عاما استثنائيا بالنسبة لدول... صندوق النقد للعربية: أغلب دول المنطقة تواجه انكماشا قصص خاصة

وأكد محيي الدين، أن عمله سيكون منصبا على مساندة الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية و التنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية خاصة أن هذه الفترة تشهد تحديات كبرى للتعامل مع تبعات جائحة كورونا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية وخاصة تراجع معدلات النمو والتشغيل وزيادة المديونية.

وتابع أنه سيتم العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر وإتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول ومساندة البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

وفد تولى محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات، وبعدها تولى منصبه الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

واحتفظت مصر بهذا المنصب من خلال انتخاب محيي الدين لتمثيل مصر والدول العربية في صندوق النقد، خلفا للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء الأسبق والذي تنتهي مدة عمله مع انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي آخر هذا الشهر.