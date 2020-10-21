مذكرة تفاهم بين البرازيل وأميركا لتمويل التجارة بمليار دولار

وقًعت البرازيل والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوثيق روابط التجارة، وهي خطوة قد تتضمن تمويلا يصل إلى مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأميركي لصادرات ومشاريع في البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

ووفقا لوزارة التجارة البرازيلية فإن الإتفاق سيؤدي إلى قيام بنك التصدير والاستيراد بتوسيع قروض وضمانات وتأمين لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والاتصالات ومجالات أخرى في البرازيل.

وقال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس إن الاتفاق يأتي في الوقت المناسب للبرازيل التي تحاول تقليص القواعد التنظيمية وتحرير قطاعات كثيرة في اقتصادها وسيدعم التجارة الثنائية ويساعد في توحيد الأطر التنظيمية.

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وقالت كيمبرلي ريد الرئيسة التنفيذية لبنك التصدير والاستيراد إن الإتفاق يعكس العلاقة "المتينة والتعاونية" والتحالف بين البلدين.

ويتزامن توقيع الاتفاق مع زيارة وفد أميركي يرأسه مستشار الأمن القومي روبرت أوبرين إلى البرازيل، صعًدت خلالها واشنطن هجومها لإبعاد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية عن سوق اتصالات الجيل الخامس في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.