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الاتحاد الأوروبي يشكل مكتبا لإدارة الدين وإصدار السندات

المصدر: أمستردام – رويترز
الاتحاد الأوروبي
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قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد قرر في وقت سابق هذا الأسبوع إنشاء مكتب لإدارة الدين يتولى إدارة إصداراته الضخمة من السندات.

وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن إنشاء المكتب جاء نتيجة إعادة تنظيم الإدارة العامة للميزانية في الاتحاد الأوروبي.

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وتابع أن الإصدارات لجمع تمويل لبرنامج البطالة في دول الاتحاد لمجموعة التي تضررت من كوفيد-19، قد تزيد عن الـ30 مليار يورو التي قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن تجمعها هذا العام ووصف المسؤول المبلغ بأنه الحد الأدني.

وقال إن الطلب على أول سندات لدعم الآلية كان قياسيا أمس الثلاثاء وجمع أعلى طلب على أي طرح لسندات.

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #السندات الدولارية, #الاتحاد الأوروبي
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