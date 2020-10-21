الإمارات تعدل بعض أحكام قانون الإفلاس لتتضمن "الأحوال الطارئة"

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.

تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.

وذكرت اقتصادية دبي، في يوليو الماضي، أن الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم وأكثر يمكنها الاستفادة من قانون الإفلاس في الإمارات.

موضوع يهمك ذكرت اقتصادية دبي أن الشركات المتعثرة بسبب جائحة كورونا وتصل ديونها إلى 100 ألف درهم وأكثر يمكنها الاستفادة من قانون... دبي: ديون بـ 100 ألف درهم للاستفادة من قانون الإفلاس اقتصاد

من جهته ذكر المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي خالد مباشري أن قانون الإفلاس في الإمارات يرفع مستوى تنافسية الدولة في مؤشر البنك الدولي لبدء الأعمال.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والتشريعات في اقتصادية دبي، خالد مباشري، أن قانون الإفلاس صدر في البداية حماية للشركات في ظل الظروف الطبيعية، غير أنه وفي ظل انتشار الجائحة كظرف استثنائي مفاجئ، أصبح كثير من الشركات بحاجة إلى إعادة هيكلتها لتفادي الآثار السلبية.