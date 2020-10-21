هذه شروط تنظيم الفعاليات وصرف المكافآت المالية بالكويت

أصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان الضوابط الخاصة بشأن تنظيم الفعاليات المقامة داخل الكويت من استضافة ضيوف الدولة الرسميين بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانية الملحقة وذلك رغبة من وزارة المالية في أن تعبر ميزانيات الوزارات عن حقيقة وطبيعة الأنشطة التي تمارسها الجهات الحكومية خلال السنة المالية في اطار حسن سير العمل في تنظيم الفعاليات التي تعقد داخل البلاد وذلك بالمستوى المنشود الذي يليق بمكانة الكويت.

وجاء في التعميم على ضرورة التزام جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة فيما عدا الهيئات ذات اللوائح الخاصة وفي حال مخالفة ما ورد في التعميم تتحمل الجهة المسؤولية عن المخالفات والتجاوزات ويجب أن تراعي الجهات الحكومية عند اقامة اي فعالية أن يكون موضوعها ضمن اختصاصها وطبيعة عملها ووفقا لمرسوم إنشائها، وعلى جميع الجهات الحكومية ترشيد وضغط المصروفات المتعلقة بكافة الفعاليات والاستضافات دون الاخلال بالمستوى المنشود الذي يتناسب مع سمعة ومكانة الكويت، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وجاء في التعميم أن تلتزم الجهات الحكومية بالتعليمات الصادرة من وزارة المالية المتضمنة الفنادق والمطاعم لضيوف الدولة الرسميين وتصدر لائحة اسعار تفصيلية يتم تزويد الجهات بها على ان تتم مقارنتها من قبل الجهة بعروض اسعار اخرى وكذلك الأسعار المعلنة على شبكة الانترنت واختيار الانسب والأقل سعراً، ويجب على كل جهة التأكد من توافر الاعتمادات المالية قبل القيام بإجراءات التعاقد بشأن الفعاليات والاستضافة.

وذكر التعميم أن الجهات الحكومية مطالبة عند اعداد مشروع الميزانية الجديدة تحديد احتياجاتها من اعداد ومستويات الضيوف المتوقع استضافاتهم وإعداد الحفلات الرسمية المتوقع اقامتها والهدايا وكافة التفاصيل المرتبطة بالاستضافة وموافاة وزارة المالية بها في موعد اقصاه 15 يوليو من كل عام، ويجب الرجوع الى وزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عقد فعاليات او طلب استضافة ليس مدرج لها اية اعتمادات تخص هذا الغرض بعد ترتيب اولوياتها.

وتلتزم الجهة التي ترغب في عقد الفعالية المدرجة بالميزانية ان تخاطب مجلس الوزراء قبل موعد عقد الفعالية بفترة لا تقل عن 3 أشهر لأخذ الموافقة على اقامة الفعالية مع مراعاة تحديد موضوعها والهدف المرجو منها، وبعد موافقة مجلس الوزراء ينبغي على الجهة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبصفة خاصة وزارة الخارجية والداخلية والمالية قبل انعقاد الفعالية بشهرين على الأقل.

فترة الانعقاد

وتكون اقامة ضيوف الفعاليات خلال فترة الانعقاد بمدة لا تتجاوز يومين قبل انعقاد الفعالية ويومين بعد الانتهاء منها، وفي حال الاستضافة لا تتجاوز اسبوعا وفي حال الضرورة لزيادة المدة يجب الاعتماد من وكيل القطاع المالي في الجهة صاحبة الدعوة، ووجه التعميم بضرورة استغلال قاعات الاجتماعات المتوافرة في الجهات الحكومية او لدى الهيئات او المؤسسات الوطنية بدلا من استئجار قاعات الفنادق والحرص على استخدام دور الضيافة الحكومية والفنادق قليلة التكاليف لإقامة الوفود المشاركة.

وفي حال تكرار الحجوزات في احد الفنادق يراعي بيان الأسباب والمبررات التي دعت الى ذلك ولا تتم استضافة الكويتيين العاملين بالجهات الخارجية سواء كانت حكومية او غيرها وتقديم الهدايا الرمزية او التذكارية للضيوف المشاركين في الفعالية بصفة عامة بمبلغ 10 دنانير ومبلغ 250 دينارا بالنسبة للوزراء ومبلغ 100 دينار لمن ينوب عنهم، ويتم صرف التذاكر للضيوف عن طريق الجهة المستضيفة وشحن المعدات على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية.

قيمة المكافآت

وشدد التعميم على أن الجهات الحكومية تلتزم عند صرف المكافآت المالية لأعضاء اللجان العاملة في الفعالية التقيد بقرار مجلس الوزراء بشأن أسس وضوابط المكافآت على أن تصرف المكافأة المالية لفترة لا تزيد على 3 شهور وذلك بواقع 150 دينارا شهريا مقابل عمل الأعضاء المشاركين في لجان الإعداد والتحضير لعقد الفعالية في غير أوقات الدوام الرسمي، وذلك وفقا للفئات التالية الاولى الخاصة بالوظائف القيادية (الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ومن في مستواهم) بمكافأة يومية قدرها 50 دينارا، والثانية في مستوى وظائف الدرجة الأولى والثانية بمكافأة قدرها 30 دينارا يوميا، أما الموظفون بالدرجة الثالثة والرابعة بمكافأة 20 دينارا يوميا، وموظفو الدرجات الخامسة الى الثامنة بمكافأة 15 دينارا يوميا وأخيرا العمال والسائقون ومجموعة الوظائف الاخرى بمكافأة يومية قدرها 10 دنانير، وتم تحديد مكافأة المحاضر او الباحث بمبلغ لا يتجاوز 300 دينار.

وحدد التعميم نوع الغرف والأجنحة بحيث يكون الحجز على جناح كبير لفئة الوزراء ومن في حكمهم، وجناح وسط لوكيل الوزارة والأمين العام ورئيس اركان ووزير مفوض ومن في حكمهم، وجناح صغير لوكيل الوزارة المساعد والأمين العام المساعد والمستشار والوزير السابق والمدير العام، والغرفة الممتازة لمدراء الإدارات بالحكومات والهيئات والمنظمات، اما باقي الضيوف فتكون غرفة عادية.

ومصاريف الاستضافة بالفنادق للضيوف تشمل 3 وجبات وجميع الاحتياجات والمرافق من ثلاجة الغرفة وخدمة الغسيل والكي والمكالمات الدولية، ولا يتم استضافة المرافقين الشخصيين للضيف على سبيل المثال الأم والزوجة والأولاد فيما عد الاتفاقيات الملزمة لذلك.