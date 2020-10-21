بريطانيا تقترض 209 مليار إسترليني بالنصف الأول

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة البريطانية اقترضت 36.101 مليار جنيه إسترليني في الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز 33.55 مليار إسترليني وفقا لتوقعات استطلاع أجرته رويترز ليرتفع الاقتراض في النصف الأول من السنة المالية إلى مستوى قياسي يبلغ 208.5 مليار إسترليني.



وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سبتمبر أيلول ارتفع إلى 0.5% مقارنة مع 0.2% في أغسطس آب عندما تم خفضه بفعل خطة مؤقتة لدعم تناول الطعام في المطاعم.

وكانت نسبة الزيادة في التضخم 0.5% وفقا لمتوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم.