سلطنة عمان تبحث إحلال المواطنين بالشركات الحكومية

بحث وزير العمل العماني محاد بن سعيد باعوين، اليوم الأربعاء، خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء العمانية الرسمية.



بحث الوزير تلك الخطط، التي تشمل برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني ورؤساء الشركات التي تديرها الحكومة.

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وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن سلطنة عمان بدأت تسويق إصدار سندات دولارية على شريحتين يتألف من سندات لأجل سبع سنوات و12 عاما، وهو أول إصدار سندات دولية للدولة الخليجية في العام الجاري.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن عمان تسوق السندات لأجل سبع سنوات في نطاق 7%، والسندات لأجل 12 عاما في نطاق 7.625 %.

وقال خبير في أدوات الدخل الثابت "هذا نطاق عريض للغاية مقارنة مع المنحنى السيادي القائم لعمان حيث يبلغ العائد على السندات لأجل سبع سنوات و12 عاما نحو 6.25 و7.2%".

وأضاف أنه يتوقع أن تقلص عمان نطاق الشريحتين.

وأعلنت سلطنة عمان يوم الاثنين عن خطط لإصدار شريحة لأجل ثلاث سنوات.