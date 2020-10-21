دراسة: الذكاء الاصطناعي يساعد المنطقة على توفير 7 مليارات دولار سنويا

قالت دراسات الشركة الاستشارية "أوليفر وايمان" إنه من الممكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة حكومات المنطقة على توفير 7 مليارات دولار سنوياً.

موضوع يهمك قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن احتضان المملكة لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تدل على... وزير الصناعة للعربية: الذكاء الاصطناعي حجر أساس لتحقيق رؤية المملكة 2030 قصص خاصة

وتشير نتائج الدراسات أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعتبر الأكثر نموا في حركة الإنترنت، وتتوقع الشركة أن تسجل معدلات النمو 41% خلال 2022.

وبإمكان هذه التقنيات المساعدة بدعم إيرادات الحكومة، وذلك نظرا لتوافر البيانات بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات. وتساهم التقنيات أيضا في مساعدة الحكومات لإضفاء طابع شخصي على خدماتها.

وإضافة إلى ذلك، تستخدم التقنيات لإكمال المهام الميكانيكية بسرعة وبدقة، لتتيح للموظفين إمكانية التركيز على الأولويات.