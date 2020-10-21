عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

دراسة: الذكاء الاصطناعي يساعد المنطقة على توفير 7 مليارات دولار سنويا

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قالت دراسات الشركة الاستشارية "أوليفر وايمان" إنه من الممكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي مساعدة حكومات المنطقة على توفير 7 مليارات دولار سنوياً.

موضوع يهمك
?
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن احتضان المملكة لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تدل على...

وزير الصناعة للعربية: الذكاء الاصطناعي حجر أساس لتحقيق رؤية المملكة 2030 وزير الصناعة للعربية: الذكاء الاصطناعي حجر أساس لتحقيق رؤية المملكة 2030 قصص خاصة

وتشير نتائج الدراسات أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تعتبر الأكثر نموا في حركة الإنترنت، وتتوقع الشركة أن تسجل معدلات النمو 41% خلال 2022.

وبإمكان هذه التقنيات المساعدة بدعم إيرادات الحكومة، وذلك نظرا لتوافر البيانات بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات. وتساهم التقنيات أيضا في مساعدة الحكومات لإضفاء طابع شخصي على خدماتها.

وإضافة إلى ذلك، تستخدم التقنيات لإكمال المهام الميكانيكية بسرعة وبدقة، لتتيح للموظفين إمكانية التركيز على الأولويات.

كلمات دالّة

#منطقة_الشرق_الأوسط, #الذكاء_الاصطناعي
إقرأ أيضاً بريطانيا تقترض 209 مليار إسترليني بالنصف الأول بريطانيا تقترض 209 مليار إسترليني بالنصف الأول 12:22 GMT
إقرأ أيضاً الإمارات تعدل بعض أحكام قانون الإفلاس لتتضمن "الأحوال الطارئة" الإمارات تعدل بعض أحكام قانون الإفلاس لتتضمن "الأحوال الطارئة" 13:26 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر