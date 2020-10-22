إطلاق مشروع مؤشر "فوريستر" العالمي لتجربة العميل بالسعودية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية مشروعاً بالشراكة مع "فوريستر" العالمية لتقييم وقياس مستوى النضج ومؤشر تجربة العميل في الوزارة.

ويهدف المشروع لدراسة مستوى نضج ممارسات الوزارة ذات العلاقة بإدارة تجربة المستفيدين، مقارنة بالكيانات العالمية وفقاً لإمكاناتها وبناءً على منهجية "فوريستر" العالمية وأساليبها لتعزيز القدرات المؤسسية للوزارة، في نطاق يشمل كلًا من إدارة تجربة المستفيدين واستبيان آرائهم وانطباعاتهم حول الجودة لاستكشاف احتياجاتهم، ودوافع الرضا لديهم فيما يتعلق بالخدمات المؤثرة على تجاربهم.

وتستهدف الشراكة تطوير رؤية واضحة وإستراتيجية لخارطة طريق لتقديم خدمات عالية الجودة، وبناء نظام حوكمة شامل لمتابعة تجربة المستفيد لخدمات الوزارة.

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وتعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أول جهة ستطبق منهجية "فوريستر" في قياس مستوى نضج وجودة تجربة المستفيد على مستوى المملكة، في إطار سعي الوزارة للتميّز والتحسين المستمر لضمان ارتقاء الخدمات وتطور فاعليتها وجودتها.

وبالتزامن مع إطلاق هذا المشروع، ستقوم فوريستر بإعداد مسؤولي وقادة تجربة العميل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقديم المعرفة والأدوات والنماذج اللازمة للوصول إلى الجودة المنشودة لتجربة المستفيدين.