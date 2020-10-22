خلافا للتكهنات.. المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند 10.25%، وهو ما جاء بخلاف تكهنات بزيادة كبيرة.

وكان استطلاع لآراء 17 اقتصاديا أجرته رويترز قد توقع أن يرفع البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع 175 نقطة أساس، إذ تراوحت التنبؤات بين زيادات بمئة نقطة أساس و300 نقطة أساس.

وكان البنك قد فاجأ الأسواق في الشهر الماضي برفع الفائدة 200 نقطة أساس، مشددا السياسة للمرة الأولى في عامين في ظل سعيه لكبح التضخم.

وفقدت العملة التركية نحو 24% من قيمتها هذا العام بسبب تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي وتدخل باهظ التبعات للدولة في سوق العملة.



وشهدت العملة 4 أيام متتالية من المكاسب متعافية من مستويات قرب تراجع قياسي وصلت لها مؤخرا بفعل توترات جيوسياسية من بينها النزاع بين أرمينيا وأذربيحان والخلاف بين أنقرة وأثينا على ملكية موارد بشرق البحر المتوسط.