جدوى: التضخم في السعودية عند 3٪؜.. والإنفاق الاستهلاكي يتعرض لضغط

قالت شركة جدوى للاستثمار في مذكرة بحثية إن متوسط الأسعار بالنسبة لمعدل التضخم شهد ارتفاعا بنسبة 6% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 0.9% في الربع الثاني من العام ذاته، عاكسة تأثير الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة ابتداء من يوليو إلى 15%، لافتة إلى أنه على الرغم من تباطؤ عمليات نقاط البيع بعد تطبيق رفع الضريبة، إلا أنه تلاحظ بعض التعافي بعمليات نقاط البيع خلال عطلة عيد الأضحى.

ولفتت، إلى أنها أبقت على توقعاتها لمعدل التضخم بالسعودية لعام 2020 ككل بارتفاع نسبته 3%، آخذة في الاعتبار الاتجاهات الأخيرة، مبينة أن توقعاتها لعام 2021 ككل نمو التضخم 3.2%.

وتوقعت، بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2020، حدوث تراجعات شهرية حتى نهاية العام؛ نتيجة لانخفاض الاستهلاك، مع توقعات بأن يلجأ أصحاب الشركات وتجار التجزئة إلى خفض أسعارهم النهائية.

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ونوهت جدوى للاستثمار، بأن الخطر الرئيسي على توقعاتها يتصل بحدوث موجة ثانية من جائحة كورونا "كوفيد-19" في المملكة، والتي ستؤثر على الأرجح في حال حدوثها، من وجهة نظر شركة الأبحاث، على الاستهلاك والأسعار بطريقة سلبية في الربع الرابع أو بالفعل مطلع الربع الأول لعام 2021 في حال حدوثها.

وأضافت جدوى للاستثمار، بالنظر إلى المستقبل في الربع الرابع لعام 2020، فإن الإنفاق الاستهلاكي يكون تحت الضغط، مبينة أنه لا يزال من غير المتوقع أن تصل بعض القطاعات إلى طاقتها الكاملة حتى نهاية العام على الأقل؛ خاصة قطاعات كالنقل، والفنادق والمطاعم، والسياحة والترفيه، مما يحد من أي زيادات كبيرة في الإنفاق.

وأشارت إلى أنه في المجمل كان هناك نمو عام في عمليات نقط البيع؛ مبررة ذلك أنه قد تعزز لفضل التشجيع على استخدام طرق الدفع الإلكتروني (غير النقدي) خلال فترة الجائحة، كجزء من التدابير الوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت جدوى للاستثمار، بأن نمو المدفوعات غير النقدية ربما يفسر سبب تراجع السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي (كنسبة من إجمالي السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي وعمليات نقاط البيع) خلال عام 2020 حتى اللحظة الحالية، حيث بلغت 61% في أغسطس/ آب 2020 مقابل 72% في الفترة ذاتها من العام الماضي.