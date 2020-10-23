المستثمرون يواصلون التخلص من النقد وهذه وجهتهم المفضلة

أشار تقرير حديث إلى أن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر الجاري، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا.

وأوضح بنك أوف أميركا في مذكرة اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات "إي.بي.إف.آر"، أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهى الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.

ويأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بصعود الاقتصاد العالمي وعودته إلى التعافي، لكنه في الوقت نفسه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة.

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وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا (2.2 مليار دولار). وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار.

وقال البنك الأميركي، إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.