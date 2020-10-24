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الإمارات تدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي

المصدر: دبي - رويترز
مصرف الإمارات المركزي
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قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، إن الإمارات اتخذت قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

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وأضاف الشيخ محمد على تويتر إن القرار يقضي أيضا "بنقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية".

وأوضح أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها.

كلمات دالّة

#الإمارات, #هيئة_التأمين, #المصرف_المركزي
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