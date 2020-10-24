الإمارات تدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، إن الإمارات اتخذت قرارا بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

موضوع يهمك كشف مصرف أبوظبي الإسلامي عن بدء تزويد عملائه بخدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني، والتي تُعد الوسيلة الأكثر أمناً وخصوصية... أبوظبي الإسلامي يتيح استخدام خدمة جديدة للدفع الإلكتروني بنوك وتمويل

وأضاف الشيخ محمد على تويتر إن القرار يقضي أيضا "بنقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية".

وأوضح أن التنظيم الاقتصادي الجديد في الدولة هدفه رفع كفاءة قطاع التأمين ورفع كفاءة وتنافسية أسواقنا المالية المحلية ومنحها مرونة أكبر في أعمالها.