جونسون آند جونسون" تستأنف تجارب لقاح كورونا

أعلنت شركة "جونسون آند جونسون" أنها ستستأنف تسجيل المشاركين الأميركيين في المرحلة الأخيرة لتجاربها السريرية الخاصة باللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا.

موضوع يهمك قالت شركة "أسترازينيكا" الجمعة إنها استأنفت التجارب في الولايات المتحدة على لقاح تجريبي للوقاية من فيروس كورونا بعد... رغم العثرات.. أسترازينيكا تستأنف التجارب على لقاح كورونا فيروس كورونا

وقالت الشركة إنها تستعد بالتعاون مع إدارة الغذاء والدواء لاستئناف الدراسة في الولايات المتحدة، بعد توصية من مجلس سلامة البيانات والمراقبة.

كانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن تجارب لقاح شركة "جونسون آند جونسون" ضد كورونا ستستأنف "قريبا جدا".

ووفقا للصحيفة فإن لجنة مستقلة حققت في حالة مشارك في التجارب أصيب بجلطة دماغية، وخلصت إلى أنه لا علاقة لمرضه باللقاح.

وكانت الشركة، قد قالت في 12 أكتوبر إنها علقت بصفة مؤقتة تجاربها السريرية للقاح "كوفيد-19" بعد إصابة أحد المتطوعين في الدراسة بمرض لا تفسير له، ما أدى إلى تعطل أحد أكبر الجهود المبذولة لاحتواء الوباء العالمي.

وجاءت خطوة "جونسون آند جونسون" بعد إجراء مماثل اتخذته شركة "أسترازينيكا" في سبتمبر الماضي، بسبب مرض أحد المتطوعين في الدراسة البريطانية.