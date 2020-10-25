الإمارات والسعودية تتفقان على تشكيل فريق للاستثمار والتجارة

اتفق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة السعودي ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري على تشكيل فريق عمل مشترك إماراتي – سعودي يختص بالتنسيق في مجالات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال والتجارة الخارجية، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم الجهود التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي مع كل من عبدالله الجدعان وزير المالية والاقتصاد والتخطيط المكلف السعودي، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، بحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون الإماراتي السعودي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين الدور الاستراتيجي الذي يؤديه مجلس التنسيق السعودي الإماراتي كمنصة رئيسية لدفع وتخطيط جهود ومبادرات الشراكة والتعاون بين البلدين وفق رؤية طويلة الأمد.

ويعد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 113.2 مليار درهم في عام 2019، بنمو 5% مقارنة بعام 2018، وتعد المملكة ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والشريك الأول عربياً. كما تعتبر المملكة الوجهة الأولى للصادرات غير النفطية للإمارات على مستوى العالم، والوجهة الأولى عالمياً أيضاً لإعادة التصدير من الإمارات، وثامن أكبر مصدِّر لدولة الإمارات عالمياً. بالمقابل، شكّلت الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات السعودية عالمياً، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً بين الدول المصدِّرة للمملكة عام 2019.

ووصل عدد رحلات الطيران الأسبوعية المباشرة بين مدن البلدين مع نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020 إلى 539 رحلة طيران أسبوعية مباشرة، منها 369 رحلة تسيّرها الناقلات الوطنية الإماراتية، و170 رحلة للناقلات السعودية.