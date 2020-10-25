توطين القطاع الخاص في السعودية يرتفع لـ21.54% بالربع الثالث

أكد المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في السعودية ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.40% من الربع نفسه من 2019، و19.43% في 2018، و17.08% في 2017، و16.33% في 2016، و17.16% في 2015م.

ووفقاً للمرصد الوطني للعمل، فقد بلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1.759.558 مشتركاً من إجمالي المشتركين، بزيادة مقدارها 81430 مشترك مقارنة في الربع الثاني من العام ذاته (2020)، من بينهم 66.74% من الذكور، و 33.26% إناث.

موضوع يهمك ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر، أن شركة الاتصالات السعودية "STC" قد عينت بنوكا لترتيب اكتتاب وطرح عام مزمع لشركة... مصادر رويترز: STC تعين بنوكاً لترتيب اكتتاب شركة solutions أسواق المال

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة، في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.