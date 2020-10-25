ساما: التضخم السنوي عاد للتراجع في سبتمبر الماضي إلى 5.7%

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن التضخم السنوي عاد للتراجع في سبتمبر بعد قفزة أعقبت زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

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وبلغ التضخم في سبتمبر الماضي 5.7% مقابل 6.2% في الشهر الذي سبق و6.1% في يوليو.

وقررت الحكومة السعودية قررت في مايو الماضي رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، على أن يبدأ التطبيق في مطلع يوليو.

وقالت شركة جدوى للاستثمار في مذكرة بحثية إن متوسط الأسعار بالنسبة لمعدل التضخم شهد ارتفاعا بنسبة 6% خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع 0.9% في الربع الثاني من العام ذاته، عاكسة تأثير الارتفاع في ضريبة القيمة المضافة ابتداء من يوليو إلى 15%، لافتة إلى أنه على الرغم من تباطؤ عمليات نقاط البيع بعد تطبيق رفع الضريبة، إلا أنه تلاحظ بعض التعافي بعمليات نقاط البيع خلال عطلة عيد الأضحى.

ولفتت، إلى أنها أبقت على توقعاتها لمعدل التضخم بالسعودية لعام 2020 ككل بارتفاع نسبته 3%، آخذة في الاعتبار الاتجاهات الأخيرة، مبينة أن توقعاتها لعام 2021 ككل نمو التضخم 3.2%.

وتوقعت، بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2020، حدوث تراجعات شهرية حتى نهاية العام؛ نتيجة لانخفاض الاستهلاك، مع توقعات بأن يلجأ أصحاب الشركات وتجار التجزئة إلى خفض أسعارهم النهائية.