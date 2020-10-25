الإمارات تستحوذ على 69% من صادرات مصر من الذهب في 2020

أشارت بيانات رسمية حديثة، إلى استحواذ دولة الإمارات على نحو 69% من إجمالي الصادرات المصرية من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير وحتى شهر أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، ارتفاع صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي إلى 2.162 مليار دولار مقابل 1.228 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت نحو 76% مقارنة بأرقام الصادرات خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وأشارت البيانات إلى أنه تم تصدير الذهب والحلى والأحجار الكريمة بنحو 30 دولة من بينهم 7 دول لم يتم التصدير لها خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر أغسطس من العام الماضي تضمنت كينيا وكرواتيا وروسيا الاتحادية وجمهورية التشيك والنمسا وتشاد ومدغشقر.

وسيطرت 5 دول على 99.2% من قيمة صادرات الذهب والحلى والأحجار الكريمة المصرية خلال الفترة أول ثمانية أشهر من العام الحالي بقيمة 2.145 مليار دولار.

واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 69% من إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 1.495 مليار دولار مقابل 823 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت نحو 82%.

وجاءت كندا في المرتبة الثانية بقائمة الدول المستوردة للذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية مستحوذة على 23.7% من إجمالي الصادرات بقيمة 513 مليون دولار مقابل نحو 377 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 36%.

وفي المركز الثالث جاءت أستراليا المرتبة الثالثة التي استحوذت على نحو 3.9% من صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بقيمة 85 مليون دولار، تليها سويسرا في المركز الرابع بنحو 39 مليون دولار.