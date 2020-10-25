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بريطانيا تسعى إلى إبرام اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن  

المصدر: دبي - العربية.نت
بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني
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أكدت الحكومة البريطانية أنها تسعى إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك بعدما قدرت فرنسا أن المفاوضات قد تتجاوز الموعد النهائي الذي حدده الأوروبيون في نهاية الشهر الحالي.

ومن جانبه، قال الناطق باسم "بوريس جونسون" إن المفاوضين مشيل بارنير ودافيد فروست، يناقشان في الوقت الحالي نصوصا قانونية مرتبطة بكل المجالات للمرة الأولى.

واستأنفت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مناقشاتهما يوم الخميس الماضي، على أمل التوصل إلى اتفاق تجاري مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كلمات دالّة

#بريكست, #الاتحاد_الأوروبي, #بريطانيا
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