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"التجارة" تستطلع الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لـ"التعقيب" بالسعودية

وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
اقتصاد السعودية

"التجارة" تستطلع الآراء حول إلغاء متطلب الترخيص لـ"التعقيب" بالسعودية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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دعت وزارة التجارة السعودية العموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مقترح إلغاء متطلب الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية على البريد الإلكتروني.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتخفيف المتطلبات المتعلقة بذلك، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأوضحت الوزارة أنّ الرفع بإلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية لن يترتب عليه أي أثر سلبي على استمرار ممارسة هذا النشاط من خلال وجوده في السجل التجاري للمنشأة، كما يمكن للمنشآت إضافته بسجلاتها التجارية. ودعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال المقترح.

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