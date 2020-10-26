  • مباشر
اللغة

بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بالسعودية

وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
اقتصاد السعودية

بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بالسعودية

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

وستكون مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة، إذ طُبِّقَت هذه الآلية التي أقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

كما ستكون آلية العمل وفق الآتي: استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة.

شركات سوق السعودية "بوان" تعتزم شراء أسهمها كأسهم خزينة وكحد أقصى 3 ملايين سهم

يُذكر أنّ هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات ستُطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسيُعلن عن تاريخ البدء في حينه.

ودشن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وحدة الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في الصالة رقم 1، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للقادمات للعمل بالمملكة من مختلف دول العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
مناورة أخرى للنهضة في تونس.. الغنوشي رئيساً لعامين مناورة أخرى للنهضة في تونس.. الغنوشي رئيساً لعامين

الأكثر قراءة

سد النهضة يشعل زوبعة.. وأموال الإثيوبيين تتدفق سد النهضة يشعل زوبعة.. وأموال الإثيوبيين تتدفق
راتب سوري لـ8 سنوات.. الآيفون الجديد يصل بلد الطوابير راتب سوري لـ8 سنوات.. الآيفون الجديد يصل بلد الطوابير
بشرى سارة من السعودية لليوم الرابع عن كورونا بشرى سارة من السعودية لليوم الرابع عن كورونا
جديد ومثير اكتشفوه في القمر..  تعلنه جديد ومثير اكتشفوه في القمر..  تعلنه "ناسا"
فتى الزرقاء الذي أبكى الأردن.. تهمة إرهابية للمعتدين فتى الزرقاء الذي أبكى الأردن.. تهمة إرهابية للمعتدين
زوجة الأسد وابن خاله.. تراشق عنيف بالمليارات! زوجة الأسد وابن خاله.. تراشق عنيف بالمليارات!

قبل ان تذهب

العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً
العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً

اكتشف المزيد