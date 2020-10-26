أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الصندوق بالتعاون مع الحكومة السودانية نفذ خلال الفترة الماضية حزمة مساعدات بقيمة 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي بالإضافة توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية وذلك في إطار استمرار الصندوق في تقديم برامج المساعدات لاستكمال ما تبقى من منحة دولة الإمارات والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار.

وقال محمد سيف السويدي إن المساعدات تستهدف ضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في السودان.

وأضاف أن دولة الإمارات ملتزمة بالاستمرار بتنفيذ حزمة المساعدات التي أقرتها والبالغ قيمتها الاجمالية 1.5 مليار دولار والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي الاقتصادي الذي تسعى اليه الحكومة السودانية.

وأكد أن الصندوق بالتعاون مع الحكومة السودانية قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ حزمة مساعدات بقيمة تبلغ حوالي 556.5 مليون دولار لدعم القطاع المالي والاقتصادي، بالإضافة توفير الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية، لافتاً إلى أن الصندوق مستمر في تقديم برامج المساعدات المخصصة للشعب السوداني لاستكمال ما تبقى من منحة دولة الإمارات والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار.

وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للسودان بقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار دولار أميركي وذلك لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم القطاعات الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

وفي إطار المساعدات قامت الإمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني كما قدمت دعماً لميزانية الحكومة السودانية بقيمة 119.8 مليون دولار.

كما ورد صندوق أبوظبي للتنمية 540 ألف طن من القمح بقيمة 144.7 مليون دولار إضافة إلى توفير توريد "أكياس تعبئة القمح" بقيمة 10.8 مليون دولار.

وتضمنت المساعدات توفير 136 طنا من الأدوية والاحتياجات الطبية بقيمة 19.75 مليون دولار إضافة إلى توريد مستلزمات وأدوات دراسية وتعليمية لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 11.4 مليون دولار.