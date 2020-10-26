كشف مصدر مصرفي مسؤول أن مصر تلقت تدفقات نقدية أجنبية، أمس الأحد، بقيمة 324 مليون دولار، وهو يعد من أعلى المعدلات في يوم واحد.

وأوضح أن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايداً ملحوظاً وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظراً للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت وزارة المالية المصرية قد ذكرت في بيان أمس، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية قفزت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف شهر أكتوبر الجاري، مقابل نحو 10.4 مليار دولار في مايو الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 102.88% خلال الأشهر الخمس الماضية.

وفي السياق ذاته، قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن المستثمرين الأجانب يعودون بقوة إلى الدين المحلي لمصر بعد أن تسبب وباء كورونا في عمليات بيع، ما زاد من حيازتهم بأكثر من الضعف خلال خمسة أشهر.

وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أن الاتفاقيات المالية الأخيرة التي وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي شجعت المستثمرين على زيادة استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة إلى نحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الحالي مقابل نحو 10.4 مليار دولار في منتصف شهر مايو الماضي.

ووفق بيان لوزارة المالية في مصر، قال رئيس وحدة إدارة الديون بالوزارة، محمد حجازي، إنه بعدما تسبب وباء كورونا في انخفاض الاستثمارات الأجنبية، فقد عادت استثماراتهم في أدوات الدين المصري إلى الارتفاع بأكثر من الضعف خلال خمسة أشهر.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن هناك شهية أجنبية هائلة في السندات المحلية المصرية بدءا من أواخر شهر أغسطس الماضي على الرغم من حالة عدم اليقين التي تطارد الاقتصاد العالمي منذ بدء ظهور فيروس كورونا واستمرار تداعيات حتى الآن.

وأوضحت أنه عندما انسحب المستثمرون الأجانب في بداية العام الحالي، فقد شهدوا خروجا سريعاً وسهلاً على العكس مما حدث في كثير من الأسواق الأخرى، وهو ما عزز ثقتهم من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار "حجازي" إلى أن التوقعات المستقرة من قبل شركات التصنيف الائتماني الرئيسية بعد تفشي الوباء، وأيضا الإصدارات الأخيرة لمصر من سندات اليورو والسندات الخضراء، كان وراء إقبال المستثمرين الأجانب. ويمثل الأجانب الآن 9.4% من إجمالي حيازات الديون المحلية بعدما كان إجمالي حيازتهم لا يتجاوز 5.2% في نهاية شهر يونيو الماضي.