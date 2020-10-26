أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 4 دول أوروبية أخرى وقعت على بيانات أمان لشبكات الجيل الخامس 5G.

وأصدرت جمهورية سلوفاكيا وبلغاريا ومقدونيا الشمالية إعلانا مشتركا مع الولايات المتحدة، بينما وقعت كوسوفو على مذكرة للتفاهم.

وجاء في أحد الإعلانات: "تعتقد جمهورية سلوفاكيا والولايات المتحدة أن التقييم الدقيق للموردين وسلاسل التوريد يجب أن يأخذ في الاعتبار سيادة القانون، والبيئة الأمنية، وممارسات الموردين الأخلاقية، وامتثال المورد لمعايير الأمان، وأفضل الممارسات من أجل تعزيز النظام البيئي النابض بالحياة لشبكات الجيل الخامس".

وتندرج الإعلانات ضمن برنامج الشبكة النظيفة لواشنطن؛، الذي تم الإعلان عنه في شهر أغسطس لتغطية شركات الاتصالات ومتاجر التطبيقات والحوسبة السحابية والكابلات التي تحت سطح البحر.

وفي ذلك الوقت، قال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو:" هواوي، ذراع لدولة المراقبة في جمهورية الصين الشعبية، تتاجر بابتكارات وسمعة الشركات الأميركية والأجنبية الرائدة".

وأضاف: "يجب على هذه الشركات إزالة تطبيقاتها من متجر تطبيقات هواوي، للتأكد من أنها لا تشارك مع منتهكي حقوق الإنسان".

وزعمت الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت أن الكثير من الدول الأوروبية، سواء من خلال الحظر الحكومي أو شركات الاتصالات الكبرى التي تختار عدم استخدام معدات من هواوي، قد انضمت إلى برنامج الشبكة النظيفة.

وأعلنت هواوي قبل أيام عن نتائجها للربع الثالث، حيث شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 10% تقريبا لتصل إلى 671 مليار يوان، مع ربح صافٍ بنسبة 8%.

وكانت الشركة قد أشارت في الوقت نفسه من العام الماضي إلى أن الإيرادات نمت بنسبة 24% لتصل إلى 611 مليار يوان، مع ربح صافٍ بنسبة 8.7%.