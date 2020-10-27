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3.1 % نمو مناولة الحاويات بموانئ دبي العالمية في الربع الثالث

3.1 % نمو مناولة الحاويات بموانئ دبي العالمية في الربع الثالث
موانئ دبي العالمية
اقتصاد الإمارات

3.1 % نمو مناولة الحاويات بموانئ دبي العالمية في الربع الثالث

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العربية.نت

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قامت موانئ دبي العالمية المحدودة بمناولة 18.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثالث من 2020، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعاً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس ربعي.

وجاء النمو في حجم الحاويات الإجمالي بفضل الأداء القوي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين، وخاصة في "لندن جيتواي" بالمملكة المتحدة، وجدة بالسعودية، والسخنة بمصر، وروتردام بهولندا، وأنتويرب جيتواي ببلجيكا، وفقا لما نقلته "البيان".

وفي الأميركتين، جاء النمو بقيادة موانئ بوينس آيرس بالأرجنتين، وسانتياغو بتشيلي، وفانكوفر بكندا. وفي ميناء جبل علي تمت مناولة 3.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الثالث، فيما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات الحاويات بمناولة 10.6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال الربع الثالث، وارتفع حجم المناولة في منطقة الأميركتين وأستراليا بنسبة 22.1% بفضل ضم ميناء كوسيدو بجمهورية الدومنيكان.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرنا الإعلان عن أن الكميات خلال الربع الثالث من العام الحالي كانت إيجابية في مناطقنا الثلاث، حيث ارتفع إجمالي المناولة لمجموعة موانئ دبي العالمية بنسبة 1.9% على أساس سنوي، مقارنةً مع أداء القطاع عموماً، والذي سجل تراجعاً بنسبة 2.2% في إجمالي حجم المناولة.

ويتفوّق هذا الأداء على مستوى التوقعات، ويعكس مرة أخرى مرونة قطاع الشحن بالحاويات عالمياً، وقدرة موانئ دبي العالمية على تقديم أداء يتفوق على أداء السوق.

ويعود الانتعاش في إجمالي حجم المناولة إلى عوامل عديدة، حيث ارتفعت الإنتاجية على أساس ربع سنوي بنحو 10% مع بدء الاقتصادات العالمية في تخفيف قيود الإغلاق. كما شهدت الهند، التي عانت تباطؤاً حاداً في الربع الثاني 2020، تحسّناً ملموساً في حجم المناولة مقارنة بالربع الثاني، بينما حقق ميناء جبل علي نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالربع السابق مع بدء تعافي واستقرار النشاط التجاري في المنطقة.

وأضاف: قد سعينا خلال هذه الفترة المفعمة بالتحديات إلى التركيز على المحافظة على كفاءة سلاسل الإمداد لضمان تسليم البضائع الحيوية والأساسية، وقد ساعدتنا في ذلك الاستراتيجيات التي نتبعها والتي تركز على تقديم حلول فعَّالة لأصحاب البضائع، ونطمح إلى مواصلة هذا الزخم.

وبالنظر نحو المستقبل، نحرص على توجيه اهتمامنا نحو احتواء التكاليف لحماية الربحية وإدارة النفقات الرأسمالية للنمو، للحفاظ على التدفق النقدي. وبشكلٍ عام، وبينما نحن سعداء باتجاهات نمو الكميات مؤخراً، لكن النظرة المستقبلية لا تزال تشوبها حالة من عدم التيقّن، ولكن، يضعنا الأداء القوي لحجم المناولة خلال فترة التسعة أشهر في موقع تحقيق أداء مالي مستقر نسبياً في 2020، ونحن على ثقة بقدرتنا على تحقيق أهدافنا لعام 2022.

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