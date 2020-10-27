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96 ألف عقد مسجل عبر منصة "اعتماد" بـ142 مليار ريال

منصة اعتماد
منصة اعتماد الرقمية
اقتصاد السعودية

96 ألف عقد مسجل عبر منصة "اعتماد" بـ142 مليار ريال

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العربية.نت

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قالت وزارة المالية السعودية أن إجمالي العقود والتعميدات التي تم تسجيلها عبر منصة "اعتماد" الرقمية بلغ 96 ألف عقد بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 142 مليار ريال.

وذكرت الوزارة أن عدد مستخدمي المنصة بلغ 129 ألف مستخدم بنهاية سبتمبر، 66% منهم من القطاع خاص، والنسبة الباقية من القطاع الحكومي.

114 منتجا للبناء في منصة شركات سوق السعودية 114 منتجا للبناء في منصة "اعتماد" للمتعاقدين مع جهات حكومية

وكانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قد قالت في أغسطس الماضي إن النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع التشييد والبناء تضمنت 114 منتجا أدرجت في منصة "اعتماد"، وأصبحت ملزمة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وأوضحت الهيئة أن منتجات القائمة، يجب على المتعاقدين (ضمن المنافسات الحكومية) شراؤها من مصنعين وطنيين، وتقديم مستندات تثبت ذلك إلى الجهة الحكومية التي تعاقدوا معها، وفي حال مخالفتهم، تطبق عليهم الغرامات والعقوبات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، وفقا لما نقلته "الاقتصادية".

وأشارت إلى أن القائمة جمعت أبرز المنتجات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء، من التأسيس حتى التشطيب، فيما اعتمدت في إدراج المنتجات على كود CSI الخاص بمعهد مواصفات البناء، وهو تصنيف متعارف عليه عالميا ومحليا بين مديري المشاريع الإنشائية والمكاتب الهندسية والمقاولين.

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