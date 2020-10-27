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5 مليارات دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الهند

هيئة الاستثمار الكويتية
مقر هيئة الاستثمار الكويتية
اقتصاد الكويت

5 مليارات دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الهند

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العربية.نت

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قالت صحيفة ايكونوميك تايمز الهندية، إن صندوق الثروة السيادية الكويتي استثمر في الهند ملياري دولار في 2017، وذلك وفقا لما نقلته عن تقارير قدرت اجمالي هذه الاستثمارات في تلك الدولة الأسيوية بنحو 5 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الكويت تعتبر حليفا قويا واستراتيجيا للهند في منطقة الخليج العربي وهي سادس أكبر موردي النفط الخام لها.

وقالت الصحيفة إن الجالية الهندية التي يبلغ قوتها حوالي مليون شخص تعتبر أكبر جالية من الوافدين العاملين الكويت، وتحظى بكونها المجتمع المفضل الأول بين المغتربين الهنود في مختلف دول العالم.

وأضافت أن أفراد الجالية الهندية في الكويت من مختلف التخصصات كالمهنيين والمهندسين والأطباء والمحاسبين القانونيين والعلماء وخبراء البرمجيات والاستشاريين الإداريين والمهندسين المعماريين، كما تشمل مختلف فئات الفنيين والممرضات والعاملين في القطاع الصحي، وفقا لما نقلتة "الأنباء الكويتية".

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وبالإضافة إلى هؤلاء يعمل كثيرون من الوافدين الهنود كرجال أعمال وفي مجال تجارة التجزئة في الكويت، على الرغم من أن نسبة كبيرة تتكون من العمالة غير الماهرة وشبه الماهرة.

وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق حرصها على مضاعفة استثماراتها البالغة 5 مليارات دولار في الهند إلى 3 أضعاف، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والمطارات والطرق السريعة.

وبحسب القبس، قال الموقع إن هيئة الاستثمار اقترحت على الهند إمكانية الاستثمار المشترك في دولة ثالثة في الشرق الأقصى أو أوروبا الشرقية، في مجالات العقارات والإسكان والمناطق الاقتصادية الحرة.

وذكر موقع "هندوستان تايمز" أن الاستثمار المشترك بين الكويت واليابان في مصفاة فيتنام (بقيمة 7 مليارات دولار) يعتبر نموذجاً لاستثمارات مشتركة بين الكويت والهند أيضاً.

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