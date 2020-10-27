  • مباشر
اللغة

رئيس الوزراء السوري: القمح في البلاد يكفي الخبز لمدة 45 يوما فقط

القمح في سوريا
حقول قمح في سوريا
اقتصاد سوريا

رئيس الوزراء السوري: القمح في البلاد يكفي الخبز لمدة 45 يوما فقط

قال إنه تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ذكر موقع الوطن الإخباري أن رئيس الوزراء السوري قال إن القمح الذي اشترته دمشق يكفي لإنتاج الخبز لمدة شهر ونصف الشهر فقط.

ونقل الموقع الموالي للحكومة السورية عن حسين عرنوس قوله في اجتماع مع نقابات عمال أمس "تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح منها 300 ألف طن في الحسكة" في شمال شرقي سوريا دون تحديد ما إذا كانت الكمية الباقية مشتراة محلياً أيضاً.

وذكر التقرير أن عرنوس أضاف "قرارنا أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَس إلا في الحدود البسيطة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري ظل صدام حسين يرحل.. وفاة عزة الدوري
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟
بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا
بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟ بعد فضله على القلب والرئة.. هل يأتي الفرج من الأسبرين؟
حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت حين عشق بيليه ممثلة مصرية وطلب منها الزواج في الكويت
فيديو فتى العمود يصدم إيران.. أخوه يكشف والشرطة تحقق فيديو فتى العمود يصدم إيران.. أخوه يكشف والشرطة تحقق

قبل ان تذهب

ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف
ميليشيات أنقرة في غرب ليبيا ترفض اتفاق جنيف

اكتشف المزيد