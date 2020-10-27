ذكر موقع الوطن الإخباري أن رئيس الوزراء السوري قال إن القمح الذي اشترته دمشق يكفي لإنتاج الخبز لمدة شهر ونصف الشهر فقط.

ونقل الموقع الموالي للحكومة السورية عن حسين عرنوس قوله في اجتماع مع نقابات عمال أمس "تم خلال العام الحالي شراء 690 ألف طن من القمح منها 300 ألف طن في الحسكة" في شمال شرقي سوريا دون تحديد ما إذا كانت الكمية الباقية مشتراة محلياً أيضاً.

وذكر التقرير أن عرنوس أضاف "قرارنا أن الرغيف خط أحمر ولن يُمَس إلا في الحدود البسيطة".