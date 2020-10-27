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دولة عربية معرضة للتخلف عن سداد ديونها السيادية في 2021

شراء عملة في العراق(فرانس برس)
دينارات عراقية
الأسواق الناشئة

دولة عربية معرضة للتخلف عن سداد ديونها السيادية في 2021

شهد عام 2020 خمس حالات تخلف عن سداد ديون أو مبادلة ديون متعثرة بالفعل

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لندن - رويترز

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قال محللون في غولدمان ساكس إن مخاطر التخلف عن سداد ديون سيادية في سبيلها للارتفاع أكثر في 2021 وأن ثمة احتمالية كبيرة لتخلف كل من العراق وسريلانكا وأنجولا والجابون عن سداد ديون.

وشهد عام 2020 خمس حالات تخلف عن سداد ديون أو مبادلة ديون متعثرة بالفعل - حيث يستبدل مستثمرون الدين بسندات جديدة غالبا ما تكون لفترات استحقاق أطول وبقيمة مخفضة- في العام الجاري في أعقاب أزمة كوفيد-19 وهو أكبر عدد في نحو عقدين.

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وذكر التقرير أنه على الرغم من أن معظم الديون السيادية عالية العائد للأسواق الناشئة التي جرى فحصها تظل دون المستويات المرتبطة باحتمال حدوث تخلف عن السداد سابقا، فإن الإكوادور والأرجنتين ولبنان التي تخلفت عن سداد ديون في الآونة الأخيرة ضمن الأسواق التي يرتفع احتمال تعثرها في سداد ديون. ويُعرف التعثر بأنه يتراوح بين التخلف عن السداد ومبادلة الديون المتعثرة.

كما توجد احتمالية مرتفعة نسبيا لتعثر مطول لديون لدى العراق وسريلانكا وأنجولا والجابون واحتمالية عالية نسبيا للتخلف عن السداد.

وتوجد احتمالية كبير لتعثر ديون لدى روسيا البيضاء وموزمبيق ومنغوليا والسلفادور وباكستان حسب التقرير مع احتمالية منخفضة نسبيا للتخلف عن السداد.

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