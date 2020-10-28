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مصادر: ألمانيا تقر حزمة جديدة بـ12 مليار دولار للشركات

كورونا من ألمانيا
برلين تطلق حزمة دعم جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا
اقتصاد أوروبا

مصادر: ألمانيا تقر حزمة جديدة بـ12 مليار دولار للشركات

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برلين – رويترز

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أبلغت مصادر رويترز اليوم الأربعاء أن الحكومة الألمانية الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات قد اتفقوا على حزمة دعم جديدة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا تصل إلى 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار) من أجل تعويض الشركات المضطرة إلى إيقاف أعمالها بسبب جولة جديدة من إجراءات الإغلاق العام.

وقال مصدران مطلعان على سير المحادثات إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستحصل على 75% من قيمة فاقد مبيعاتها في نوفمبر تشرين الثاني. وستحصل الشركات الكبيرة على 70% من فاقد إيرادات الشهر القادم.

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وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت إغلاقا جزئيا يشمل المطاعم والمسارح لـ 4 أسابيع بسبب كورونا، بدءا من 2 نوفمبر.

ووافقت حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، على زيادة الحد الأدنى للأجور على 4 مراحل بحيث يبلغ 10.45 يورو (12.35 دولار) في الساعة بحلول منتصف 2022 في إطار جهودها لدعم الطلب المحلي في أكبر اقتصاد أوروبي.

وتعد هذه الزيادة، التي اقترحتها لجنة في يونيو حزيران، رابع زيادة في الحد الأدنى للأجور على المستوى المحلي. وتأتي على الرغم من مطالبات أرباب الأعمال بإبقائه دون تغيير بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وحددت ألمانيا الحد الأدنى للأجور عند 8.50 يورو في الساعة في 2015 ثم رفعته في 2017 إلى 8.84 يورو ثم إلى 9.35 يورو في 2020.

ووافقت الحكومة على مسودة قانون قدمه وزير العمل هوبرتوس هايل وسترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.50 يورو اعتباراً من يناير كانون الثاني 2021 ثم إلى 9.60 اعتباراً من يونيو حزيران 2021 وسيزيد إلى 9.82 يورو اعتبارا من يناير كانون الثاني 2022 ليصل أخيرا إلى 10.45 يورو اعتبارا من يونيو حزيران 2022.

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