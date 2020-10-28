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"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية

عمالة وافدة السعودية
عمالة وافدة في السعودية
اقتصاد السعودية

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية

أوضحت ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية السعودية ناصر الهزاني، حقيقة الأخبار المتداولة عن إلغاء نظام الكفالة في السعودية.

وذكر في تغريدة له عبر الحساب الرسمي "إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل".

وأوضح أنه سوف يعلن عن هذه المبادرات حال جهوزيتها.

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وقال "تهيب الوزارة بالجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية".

كانت صحيفة "مال" قالت الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن السعودية تخطط لإلغاء نظام الكفيل المعمول به في جلب العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين.

يربط نظام الكفيل، الذي قالت "مال" إنه معمول به في السعودية منذ سبعة عقود، العامل الوافد بصاحب العمل.

وقال تقرير الصحيفة "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل."

وأضافت أن المبادرة سَتُنفذ في النصف الأول من 2021، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

يقيم في السعودية أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي.

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