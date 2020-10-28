قال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تحويلات العاملين في الخارج تبلغ 27.8 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، ارتفاعا من 25.2 مليار دولار قبل عام.



وانخفضت التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية بمصر، 10.5% على أساس سنوي في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران 2020 إلى 6.2 مليار دولار مقارنة مع 6.9 مليار دولار قبل عام.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 20.5%.

وتضمنت النشرة الشهرية بيانات التجارية الخارجية شهر أغسطس الماضي والتي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر سجلت نحو 3.02 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2019، متراجعاً بنحو 0.78 مليار دولار.

في الوقت نفسه، أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 9.4% إلى نحو 1.91 مليار دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل نحو 2.11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه الجهاز إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.

حيث انخفضت صادرات منتجات البترول بنسبة 32%، وتراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 46.5%، كما تراجعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بنسبة 31%، وانخفضت صادرات الصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 25%.

وقبل أيام، أشارت بيانات وزارة المالية المصرية، إلى تحقيق فائض أولي من الناتج المحلي بمقدار 1.8% بنهاية شهر يونيو الماضي رغم التداعيات السلبية لجائحة "كورونا". كما تمكنت الحكومة من خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 87% مقارنة بنحو 90.4% في يونيو من العام 2019، و108% في يونيو من العام 2017.