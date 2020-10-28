أعلنت المفوضية الأوروبية توفير 2.5 مليار يورو (2.93 مليار دولار) للقاح كورونا.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في اجتماع داخلي، إنه لا يمكن تلقيح سوى نسبة من سكان الاتحاد الأوروبي ضد فيروس كورونا قبل عام 2022، في حالة توفر لقاح فعال، حيث لا تزال الحكومات منقسمة بشأن خطط التطعيم.

يأتي التحذير على الرغم من حقيقة أن الكتلة المكونة من 27 دولة، ويبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة، حصلت على أكثر من مليار جرعة من لقاحات Covid-19 المحتملة من ثلاث شركات أدوية.

وهي تتفاوض على حجز مليار أخرى مع شركات أخرى.

تأتي هذه المساعي في محاولة لتوفير السيولة المطلوبة للتوصل إلى لقاح كورونا مع تزايد حالات الإصابة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من مليوني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي – فيما اعتبر أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أسبوعي بشأن تطورات كوفيد-19، "للأسبوع الثاني على التوالي، تمثل أوروبا أكبر نسبة من الحالات الجديدة، حيث تم تسجيل أكثر من 1.3 مليون حالة أو حوالي 46٪ من الإجمالي العالمي."

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن معدلات الوفيات في أوروبا ارتفع بنحو 35٪.

وأضاف البيان: "على الرغم من تزايد أعداد الوفيات تدريجياً، إلا أن نسبة الوفيات إلى الحالات لا تزال منخفضة نسبياً، مقارنةً بالموجة الأولى من تفشي الوباء".

كما أشارت المنظمة إلى أن حالات التعافي ونسبة إشغال وحدة العناية المركزة بسبب كوفيد-19 زادت في 21 دولة في جميع أنحاء أوروبا. تشير التقديرات إلى أن حوالي 18 ٪ من مرضى كوفيد-19 كانوا بحاجة لدخول المستشفى، فيما كان نحو 7 ٪ منهم بحاجة إلى دخول وحدة العناية المركزة أو وضعهم على أجهزة التنفس.

على الصعيد العالمي، قالت منظمة الصحة العالمية إن البلدان التي سجلت أكبر عدد من الحالات لم تشهد تحسنا يذكر مقارنة بالأسابيع الثلاثة الماضية، حيث لا تزال معدلات الإصابة بالفيروس في الهند والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة عالية.