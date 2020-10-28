قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء إن السعودية سجلت عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال (10.87 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/أيلول.

وكشفت الأرقام تراجع عجز الميزانية السعودية 62% في الربع الثالث مقارنة مع مستويات العجز في الربع الثاني.

وبلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثالث 92.5 مليار ريال، مقابل 95.7 مليار ريال، في الربع السابق.

وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات النفطية في التسعة أشهر الأولى من 2020، نحو 317 مليار ريال.

وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث 122.9 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال، في الربع الثاني، فيما بلغن قيمتها في التسعة أشهر الأولى من العام 224.55 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات غير النفطية قفزة في الربع الثالث بنسبة 63%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

كانت تقديرات سابقة بأن تحقق إيرادات ميزانية السعودية للعام الجاري عند 770 مليار ريال، بينما النفقات عند 1068 مليار ريال.

وبالنظر إلى توقعات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% أخذا بعين الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.

وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام حوالي 3.7% أخذا بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.

كما يتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن يحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثرا بتداعيات الجائحة.