نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 33% في الربع الثالث ليفوق التوقعات.

تواجه دونالد ترمب قبل 5 أيام مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في مناظرة تلفزيونية أخيرة تابعها ملايين المشاهدين.

وكان ملف مكافحة فيروس كورونا أول مواضيع المناظرة، حيث أكد ترمب أن أميركا أغلقت "أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني"، مشدداً على أن إدارته تحارب كورونا "بحزم شديد". كما أكد أن لقاح كورونا سيكون جاهزاً خلال أسابيع، مضيفاً أنه سيتم الاعتماد على الجيش لتوزيع اللقاح لملايين الأشخاص.

وشدد ترمب على عدم إغلاق البلاد مجدداً لمواجهة كورونا، مضيفاً: "لا يمكن البقاء في القبو كما يفعل بايدن". كما تطرق إلى إصابته بكوفيد-19 ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكداً أنه بات "محصناً" ضد الفيروس.

من جهته، شنّ بايدن هجوماً عنيفاً على ترمب بسبب طريقة إدارته لأزمة فيروس كورونا، معتبراً أن "المسؤول عن العدد الكبير للوفيات (بكورونا في أميركا) يجب أن لا يكون رئيساً"، ورأى أن ترمب "ليس لديه أي خطة لمواجهة كورونا". وذكّر بايدن بأن "الرئيس سبق وقلل من خطورة كورونا".

واعتبر بايدن أنه "علينا تطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا وليس إغلاق البلاد.. نحن على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا"، مشدداً على أن "توفير الموارد أمر ضروري لمواجهة كورونا".

حلحلة لإقرار قانون المساعدات للأميركيين

إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إنها ووزير الخزانة ستيفن منوتشين "واصلا تضييق خلافاتهما" أثناء محادثة هاتفية استمرت 53 دقيقة الاثنين حول حزمة مساعدات جديدة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وكانت بيلوسي قالت، الأحد، إن الخلافات باقية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب حول حزمة مساعدات واسعة النطاق لكنها متفائلة بأن تشريعا قد يجري تمريره قبل يوم الانتخابات.

واقترح البيت الأبيض حزمة تحفيزية بقيمة 1.8 تريليون دولار لمساعدة الأميركيين الذين يعانون من الأضرار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، لكن بيلوسي تمسكت بمطلبها لحزمة مساعدات بقيمة 2.2 تريليون دولار.

ويحجم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ عن إقرار مشروع قانون عملاق آخر للمساعدات. وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ إن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مقترح بقيمة 500 مليار دولار يستهدف مجالات محددة تحتاج المساعدة.