قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الجمعة، إن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش 5.5% على الأرجح في العام الحالي، لتعدل توقعا سابقة بانكماش 5.8%، على أن ينمو 4.4% في 2021.



وتلقى الاقتصاد الألماني ضربة قوية من جائحة فيروس كورونا هذا العام، ومن المقرر سريان إجراءات عزل عام في أنحاء البلاد يوم الاثنين في مسعى لكبح زيادة في الإصابات.



وما زالت التوقعات الجديدة للوزارة لعام 2020 تعني أن ألمانيا في إحدى أسوأ حالات الركود في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية هذا العام، لكنها تعني أن أداء البلاد ليس بالسوء الذي شهدته خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.