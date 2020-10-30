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"فيتش" تثبّت تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقرة

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اقتصاد الإمارات

"فيتش" تثبّت تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقرة

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العربية.نت

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ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف أبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن "تصنيف أبوظبي يعكس قوة المعايير المالية، والخاصة بالمركز الخارجي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متوازناً بالاعتماد الكبير على النفط، وإطار السياسة الاقتصادية الذي لا يزال قيد التطوير ومؤشرات الحوكمة".

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وأضافت الوكالة أن الدين الحكومي من بين أدنى المعدلات ويقدّر صافي الأصول الأجنبية السيادية بأنه ثالث أكبر الأصول السيادية بين الدول السيادية المصنفة من "فيتش" بنسبة 218% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2019 ما يوفر مرونة قوية في مواجهة صدمة أسعار النفط، حيث تؤدي مساهمة الهيدروكربونات بحوالي 80% من الإيرادات المالية إلى تقلبات في نتائج المالية العامة، وفقاً لصحيفة "البيان".

وتوقّعت "فيتش" أن يظل الإنفاق المحلي مستقراً على نطاق واسع، حيث ستحاول الحكومة تجنب إضعاف الاقتصاد غير النفطي الذي تضرر بشدة من جائحة (كوفيد 19).

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