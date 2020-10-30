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انهيار إيرادات السياحة في تركيا.. وارتفاع العجز التجاري 189%

A merchant counts Turkish lira banknotes at the Grand Bazaar in Istanbul, Turkey. (Reuters)
إيرادات السياحة في تركيا تنخفض إلى 4.04 مليار دولار
اقتصاد تركيا

انهيار إيرادات السياحة في تركيا.. وارتفاع العجز التجاري 189%

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اسطنبول - رويترز

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أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث انخفضت 71.2% إلى 4.04 مليار دولار.

وتعتبر السياحة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا التي تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4% على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر.

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وكشفت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03% إلى 9.46 مليون.

إلى ذلك، أشارت بيانات من معهد الإحصاء التركي إلى أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوي في سبتمبر أيلول ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8% فيما قفزت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر 2019. وفي أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجاري 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.

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