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حكومة الإمارات توافق على ميزانية قدرها 58 مليار درهم للعام 2021

مجلس الوزراء في الإمارات
مجلس الوزراء في الإمارات
اقتصاد الإمارات

حكومة الإمارات توافق على ميزانية قدرها 58 مليار درهم للعام 2021

الشيخ محمد بن راشد: مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة أنباء الإمارات إن حكومة الإمارات العربية المتحدة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم.

كانت الميزانية الاتحادية 61.35 مليار درهم للعام 2020.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في حسابه عبر "تويتر"، "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2021، بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم، مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن أولويات التنمية ستبقى أولوية.

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