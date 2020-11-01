قالت وكالة أنباء الإمارات إن حكومة الإمارات العربية المتحدة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم.

كانت الميزانية الاتحادية 61.35 مليار درهم للعام 2020.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في حسابه عبر "تويتر"، "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2021، بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم، مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021".

وأكد الشيخ محمد بن راشد أن أولويات التنمية ستبقى أولوية.