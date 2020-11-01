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إغلاق جديد في بريطانيا والحكومة ستدعم 80% من الأجور

مدن وشوراع بريطانيا تحولت إلى مرتع للأشباح مع سريان إغلاق عام للبلاد لثلاثة أسابيع
مدن وشوارع بريطانيا تحولت إلى مرتع للأشباح مع سريان إغلاق عام للبلاد
اقتصاد بريطانيا

إغلاق جديد في بريطانيا والحكومة ستدعم 80% من الأجور

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العربية.نت

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة الإغلاق الوطني للمرة الثانية ابتداء من الخميس المقبل ولمدة 4 أسابيع، لتفادي انهيار النظام الصحي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال جونسون إنه سيتم إغلاق متاجر السلع غير الأساسية وأماكن الضيافة والترفيه، فيما ستستثنى المدارس والجامعات من القرار وستظل مفتوحة لاستقبال الطلاب. كذلك سيتم منع السفر من بريطانيا إلا لأغراض العمل الضرورية.

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وأضاف رئيس الوزراء أنه "يشعر بالأسف الشديد" للضرر الذي تسببت به الإغلاقات للشركات والأعمال، مضيفا أن الحكومة ستستمر في دعم 80% من الأجور خلال شهر نوفمبر.

جاء ذلك بعد أن تجاوزت الإصابات في بريطانيا حاجز المليون حالة، فيما حذر مسؤولون من أن الوفيات في بريطانيا مرشحة للارتفاع بشكل كبير يفوق ما حدث خلال الموجة الأولى من تفشي الفيروس .

كان جونسون يأمل أن تكون مجموعة من القيود الإقليمية كافية لاحتواء الفيروس، لكن المستشارين العلميين الحكوميين يتوقعون أنه في المسار الحالي لتفشي المرض، سيتجاوز الطلب على أسرة المستشفيات سعتها قريباً.

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