كشفت هيئة الجمارك السعودية، عن التعاون مع المركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة، لبدء دراسة جدوى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنافذ البرية.

وقالت الجمارك السعودية، اليوم، إنها بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص وقعت عقودا استشارية لدراسة تخصيص المنافذ البرية.

وأوضحت أن الدراسة تتم عبر مرحلتين للتحضير لتخصيص وتخضع كل مرحلة لضوابط رقابية رئيسية، وتنص الدراسة على وجود 3 شركات استشارية قانونية ومالية وفنية.

وتشمل الدراسة 6 منافذ رئيسية وهي البطحاء والحديثة والخفجي والوديعة والدرة وحالة عمار.

ويشمل التطوير المباني الإدارية الرئيسية ومناطق الركاب ومناطق الشحن بما يتوافق مع المعايير الدولية النموذجية للمنافذ.