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نمو أنشطة المصانع بالصين الأسرع خلال 10 سنوات

تراجع الطلب على المصانع الصينية في مايو
مصانع في الصين (أرشيفية)
اقتصاد الصين

نمو أنشطة المصانع بالصين الأسرع خلال 10 سنوات

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بكين - رويترز

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أظهر مسح خاص اليوم الاثنين أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعاً من أزمة فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو الانكماش للشهر السادس على التوالي.

وتوقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.

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ويعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا ان الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة مازالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد-19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل. وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير.

ويركز مؤشر كايشين على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير بينما يرصد المسح الرسمي الذي أُعلنت نتائجه يوم السبت الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة.

وأظهر المسح الرسمي توسع أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ قليلا في أكتوبر لكنه جاء أعلى بهامش طفيف من توقعات المحللين.

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